ترامب يحصل على 49.5% فى بنسلفانيا مقابل 49.2% لبايدن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحصل على 49.5% في بنسلفانيا مقابل 49.2% لمرشح الديمقراطي جو بايدن، مع فرز 95% من الأصوات، وفقًا لفضائية "الحدث".وقالت سكرتيرة بنسلفانيا كاثي بوكفار، أمس الخميس، إن مئات الآلاف من الأصوات بحاجة لإحصائها، في الولاية التي تشهد تنافسًا كبيرًا بين المرشحين.وأضافت أنها لا تعلم بوجود أي ادعاءات حديثة حول تزوير أصوات الناخبين، حسبما نقلت "رويترز"، اليوم الأربعاء.واقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن، من الفوز على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات متقاربة للغاية، يتوقف الحسم فيها على هوامش ضئيلة جدا في بضع ولايات.