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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بعد إثارتها الجدل.. من هي آشلي بايدن ابنة منافس ترامب؟

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:16 م
آشلي جو بايدن
آشلي جو بايدن
نوران إمام
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سلطت وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على آشلي جو بايدن ابنة المرشح الديموقراطي للانتخابات الأمريكية والبالغة من العمر 39 عاما، كما قارن رواد السوشيال بينها وبين نجلة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

كما سلطت وسائل الإعلام الضوء على عائلة بايدن وابنته "آشلي" الوحيدة من زواجه الثاني.

وفي سياق ذلك، ترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن آشلي جو بايدن:
- تبلغ آشلي من العمر 39 عامًا وولدت عام 1981.
- حصلت آشلي على شهادة في علم الأنثروبولوجي الثقافية من جامعة تولين في نيو أورليانز.
- كما حصلت آشلي على شهادة الماجستير في الخدمات الاجتماعية من جامعة بينسلفانيا.
- عام 2014، أصبحت آشلي بايدن المديرة التنفيذية لمركز العدالة في ولاية ديلاوير.
- ولت آشلي اهتمام كبيرلمجال العدالة الاجتماعية كما أنها أصبحت ناشطة فيه.
- أسست آشلي شركة "لايفليهوود" لتجارة الملابس المصنعة في الولايات المتحدة، وكان الهدف من إنشاءات الشركة هو التبرع بعائدات المبيعات لمنظمات المجتمع في وديلاوير.
- تزوجت آشلي الطبيب التجميلي هاورد كراين، في 2012، الذي يعمل في مستشفى جامعة توماس جيفرسون في فلاديلفيا
- كانت آشلي دائمًا داعمة لوالدها حتى أنها أقامت حملة افتراضية وناقشت خلالها أهداف وحقوق المرأة أثناء تعاملهم مع فجوة الأجور والرعاية الصحية ورعاية الأطفال.
- اشتهرت آشلي بلقب "طفل جو بايدن" نظرًا لتقربها من والدها.

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