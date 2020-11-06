رفع 100 إشغال بأسواق أسوان ومصادرتها لمدة شهر حتى دفع الغرامات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة لرفع الإشغالات، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتحت إشراف العميد طارق لطفي، رئيس المدينة، وبدعم من شرطة المرافق بقيادة العقيد عاطف عبد الله، وبمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بقسم الإشغالات بالوحدة المحلية.حيث نجحت الحملة في رفع أكثر من 100 إشغال بأسواق السيل الجديد والسوق السياحى والشواربى القديم والسيدة نفيسة، بجانب ميدان وطريق السادات.وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، تم التعامل مع الحالات المخالفة ورفع الإشغالات المسببة فى تشويه الشكل العام بهذه المناطق من الباعة الجائلين، كما تم التحفظ على العديد من المضبوطات، سواء سجاد موكيت أو فاترين أو أسطوانات بوتاجاز أو عربات كارو للنباشين أو عربات حنطور مخالفة أو غير ذلك من المضبوطات الأخرى المماثلة.واستكمل أنه تفعيلًا للضوابط والقوانين المنظمة في التعامل مع مثل هذه المخالفات لن يتم السماح بخروج هذه المضبوطات إلا بعد مرور شهر كامل، ودفع رسوم المخالفة المقررة، وذلك كإجراءات رادعة للمخالفين والقضاء على السلبيات مع الاستعداد لنقل الباعة الجائلين للسويقات الجديدة، للحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية.