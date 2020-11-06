تحرير 205 محاضر في حملات تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة بناءً على تعليمات من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.وقامت الإدارات التموينية المختلفة بحملات موسعة على مستوى الإدارات الآتية: قامت إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:تحرير 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية،تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة بإعدام حرز، كما تم سحب عدد 8 عينات من القمح والدقيق والردة الناعمة من المطاحن للتحليل.وقامت إدارة تموين شرق برئاسة نبيل محفوظ مدير الإدارة وإشراف عبد القوي عبد الحميد رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة وأسفرت عن تحرير 22 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، تحرير 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابةفيما قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 12 محضرا عدم حمل شهادات صحية، و15 محضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، و6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.وقامت إدارة تموين العجمي برئاسة عصام اللبيدي مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي: تحرير 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 15 محضر عدم حمل شهادات صحية، 12 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر تبديد خرز.كما قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة وإشراف محمد العدوى رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، وتم سحب عينات من المطاحن ومصانع المكرونة للتحليل.كما قامت إدارة غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة وإشراف محمود عقل رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، 4 محاضر سلع غذائية مجهولة المصدر، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.