«صحة النواب» تحذر من عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية لمواجهة كورونا

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: ما تشهده دول العالم من زيادة كبيرة في إصابات فيروس كورونا جرس إنذار خطير، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حرص على كافة المستويات بداية من الأشخاص ووصولا لمؤسسات الدولة.وحذر أبو العلا، في تصريحات له، من التهاون في الإجراءات، لاسيما في ظل تراجع الوعي بصورة كبيرة، قائلا: "احنا محميين بقدرة ربنا وقد تكون ظروف المناخ هي السبب في عدم الوصول لأعداد إصابات كبيرة".وشدد أبو العلا، على ضرورة أن تكون الدولة حازمة وحاسمة ضد المتساهلين في إجراءات الوقاية، خصوصا في المناطق المزدحمة ووسائل النقل والمواصلات.وأكد عضو مجلس النواب، أن الأزمة قاربت على الانتهاء، لاسيما مع اقتراب الوصول إلى مصل مضاد لفيروس كورونا، كذلك مع مشاركة مصر في العديد من التجارب، قائلا: مهم نكون حذرين علشان نعدي الشتاء على خير، ولابد من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس.