ضبط 10 مخالفات تموينية بالغربية

تمكنت حملة لمديرية التموين بالغربية، اليوم الجمعة، على المخابز بمركز ومدينة طنطا، لإحكام الرقابة عليها ورصد المخالفات، من ضبط 10 مخالفات متنوعة داخل عدد من المخابز.كان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرًا من عادل الكفافي، مدير عام التجارة الداخلية بتموين الغربية، بتمكن حملة تفتيشية على المخابز بمركز ومدينة طنطا، للتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانوني وإجراء محاسبة المخابز من واقع ماكينة الصرف، من ضبط وتحرير (١٠) مخالفات لبعض المخابز، منها مخالفتا نقص وزن، و(٦) مخالفات مواصفات، ومخالفتا عدم وجود لوحة مواعيد بالمخابز.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخابز، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.