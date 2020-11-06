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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فيسبوك» تفضح «الإخوان»: أنفقوا 219 ألف دولار لانتقاد حكومات عربية بحسابات مزيفة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:40 م
جريدة الدستور
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أعلنت شركة «فيسبوك» اتخاذ إجراءات ضد حسابات على موقعي Facebook وInstagram، لانتهاك سياسة التدخل الأجنبي، تمَّ اكتشافها كجزء من تحقيق في السلوك غير الصحيح المنسق المشتبه به.

وقالت «فيسبوك»، في بيان، إنَّها أزالت 31 حسابًا على Facebook و25 صفحة وحسابين على Instagram «لانتهاك سياستنا».

وأشارت إلى أنَّه «تم تشغيل هذه الشبكة من قبل أفراد في مصر وتركيا والمغرب، واستهدفت مصر وليبيا وتونس واليمن والصومال والمملكة العربية السعودية».

وتابعت: «استخدم الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حسابات مزيفة للتعليق على المحتوى وإدارة الصفحات التي تتظاهر بأنها محلية في البلدان التي استهدفوها. وتمَّ تعطيل بعض هذه الحسابات تلقائيًا بسبب انتهاكات مختلفة بما في ذلك نشر محتوى متعلق بالإرهاب».

وأوضحت الشركة أنَّ هؤلاء الأشخاص «كانوا ينشرون باللغة العربية بشكل أساسي حول الأخبار والأحداث الجارية في البلدان التي استهدفوها، بما في ذلك مصر، والتوترات في ليبيا والصومال، وتعليقات داعمة لقطر وتركيا».

وأشار البيان إلى أنَّ تلك الجهات كانت تنتقد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والحكومة المصرية والدور السعودي والإماراتي في اليمن، والأعمال الإماراتية في تونس.

وبينت الشركة أنه على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هوياتهم، إلا أن «تحقيقنا وجد روابط لأفراد مرتبطين بجماعة الإخوان» الإرهابية.

وحول عدد متابعي هذه الصفحات قالت «فيسبوك» إن 1.57 مليون حساب تابعوا واحدًا أو أكثر من هذه الصفحات على Facebook، فيما تابع حوالي 1000 شخص واحدًا أو أكثر من حسابات Instagram.

وأوضح البيان أن تلك الجهات أنفقت ما قيمته 219 ألف دولار على الإعلانات في فيسبوك وإنستجرام، مدفوعة بالليرة التركية والدولار الأمريكي والجنيه المصري والريال القطري.

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