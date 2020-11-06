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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشرات وول ستريت تنهى مكاسب قبيل صدور تقرير الوظائف

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:39 م
ترامب
ترامب
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تراجعت مؤشرات «وول ستريت» خلال التعاملات الإلكترونية، اليوم الجمعة، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت على مدار أربع جلسات هى الأفضل من 9 أبريل الماضى، قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري، ومتابعة فرز الأصوات للناخبين الأمريكيين.

​وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "داوجونز" بنحو 0.50% إلى 28160 نقطة، وخسرت عقود مؤشر ناسداك 0.89% إلى 11971 نقطة، وفقدت عقود مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.69% إلى 3481 نقطة.

وقال الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" في تصريحات، أمس الخميس، في البيت الأبيض: "إذا تم عد الأصوات القانونية فسأفوز بسهولة، أما إذا تم عد الأصوات غير القانونية، فإنهم يحاولون سرقة الانتخابات منا". فيما أكد المرشح الديمقراطى "جو بايدن" ثقته في أنه سيكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام عالمية تأرجح الاحتمالات ما بين"دونالد ترامب" و"جون بايدن"، فيما تشير النتائج الأولية إلى حصول مرشح الديمقراطيين على عدد أصوات أعلى فى المجمع الانتخابي حتى الآن، بواقع 253 صوتًا مقابل 214 صوتًا لـ"دونالد ترامب".

ويحتاج الفائز للحصول على 270 صوتًا من مجمل الأصوات في المجمع الانتخابى الذي يقوم عليه نظام الانتخاب في الولايات المتحدة، وليس التصويت الشعبى المعهود فى معظم دول العالم.

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