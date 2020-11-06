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ملفات خاصة

سر تضارب «فوكس نيوز» و«سي إن إن» حول نتائج الانتخابات الأمريكية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:51 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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مع اقتراب ساعة الحسم واقتراب الإعلان عن الفائز بالرئاسة الأمريكية، باتت ولايات جورجيا وبنسلفانيا ونيفادا وكارولينا الشمالية محط اهتمام الجميع، فيما توقعت حملة بايدن، أن يتم الوصول إلى 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، بحلول غدًا السبت، التي يحتاجها بايدن من أجل إعلان الفوز ودخول البيت الأبيض.

سر التضارب بين فوكس نيوز وسي إن إن حول بايدن
تختلف وسائل الإعلام الأمريكية فى تحديد عدد الأصوات فبعضها يشير إلى حصول بايدن على 264 صوتا من 270 يحتاجها للفوز بالرئاسة، وأبرزها وكالة بلومبرج وفوكس نيوز.

ولكن قناة "سى إن إن" وصحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" تحدد الأصوات التي فاز بها بايدن فى المجمع الانتخابى بـ 253 صوتا، لأن تلك الوسائل الإعلامية لم تحسم أريزونا بعد لصالح بايدن، وأبقت إجمالى ما حصل عليه فى المجمع الانتخابى حتى الآن عند 253.


نسبة الفرز حتى الآن في الولايات الحاسمة المتبقية
وحتى الآن، ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس ترامب متقدم عن بايدن في الولاية بنحو 20 ألف صوت، إذ وصلت نسبة إجمالي الأصوات لصالح ترامب حتى الآن 49.5%، مقابل 49.2% لصالح بايدن.

كما تقدم ترامب فى ولاية بنسلفانيا على بايدن بأكثر من 26 ألف صوت بعد فرز قرابة 96% من الأصوات.

فيما تقدم بايدن على ترامب فى ولاية نيفادا بأكثر من 11 ألف صوت بعد فرز نحو 90 % من الأصوات، في حين شهدت كارولينا الشمالية تقدم ترامب بقرابة 80 ألف صوت بعد فرز نحو 97% من الأصوات.

وجدد ترامب، خلال كلمته التي ألقاها من البيت الأبيض، تأكيده على أنه سيكون الفائز بالانتخابات إلا إذا سرقها منه الديمقراطيون بواسطة أصوات غير شرعية، في اتهام لم يقدم أي دليل عليه.

وقال ترامب أمام الصحفيين بعد يومين من إعلانه فوزه بالانتخابات: "إذا أحصيتم الأصوات الشرعية سأفوز بسهولة، أما إذا أحصيتم الأصوات غير الشرعية، يمكنهم أن يحاولوا أن يسرقوا الانتخابات منا".

وأسهب ترامب، في كلمته، في سرد مزاعم واتهامات بالفساد من دون أن يقدم أي دليل على أي منها، قائلا: "لا يمكننا السماح لأحد بتكميم أفواه ناخبينا واختلاق نتائج، والقضاء يجب أن يبت بالأمر في نهاية المطاف".

مخاوف مسؤولو الانتخابات في عدة ولايات

من جانب آخر، أعرب مسئولو الانتخابات في عدة ولايات أمريكية عن قلقهم إزاء سلامة موظفيهم وسط سلسلة من التهديدات وتجمعات المتظاهرين الغاضبين خارج أبوابهم، والتي أثارتها مزاعم الرئيس دونالد ترامب التى لا أساس لها عن عمليات تزوير على نطاق واسع في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض.

وقال جو جلوريا، مسجل مقاطعة كلارك، نيفادا، التي تضم لاس فيجاس: "يمكنني أن أخبرك أن زوجتي وأمي قلقتان للغاية بشأني".

وأضاف جلوريا أن طاقمه يدفع بتعزيزات أمنية، ويتتبع المركبات القادمة والمغادرة من مكاتب الانتخابات، لافتًا إلى أن شيئًا لن يمنعه هو والآخرين من القيام بما هو واجب وفرز الأصوات.

وكانت مجموعات من أنصار ترامب قد تجمعت في مواقع فرز الأصوات في فينيكس وديترويت وفيلادلفيا، وشجبوا النتائج الأولية لفرز الأصوات والتي أظهرت أن الديمقراطي، جو بايدن، يتقدم على منافسه الجمهوري ويحصد المزيد من الأصوات.

ولم تكن الاحتجاجات عنيفة أو كبيرة جدًا، إلا أن المسئولين المحليين شعروا بالأسى من الحشود، وقلقون بشأن الاتهامات المستمرة.

من جانبها، قالت المدعية العامة لولاية ميتشيجن، دانا نيسيل، فى تغريدة لها على "تويتر" مناشدة "التوقف عن إجراء مكالمات مضايقة وتهديد لموظفيها".

وكتبت نيسيل، وهي ديمقراطية، أن "مطالبتهم بإدخال أقلام شاربي في أماكن غير مريحة ليست مناسبة أبدًا، وهو تعليق محزن على حالة أمتنا"، لافتة إلى نظرية مؤامرة خاطئة مفادها أن مؤيدي ترامب طلب منهم ملء بطاقات الاقتراع بأقلام ملونة من نوع شاربى، بدلًا من الأقلام العادية، حتى لا تستطيع آلات الفرز حساب أصواتهم.


نظام كل ولاية في إعادة فرز الأصوات
مع دعوات حملة الرئيس ترامب بإعادة الإحصاء فى ولاية ويسكونسن ورفع دعاوى قضائية لوقف الإحصاء في ميشيجان وبنسلفانيا، ومطالب قضائية في جورجيا بفصل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرا- هناك تساؤلات حول قواعد إحصاء الأصوات في الولايات الحاسمة.

ويحتاج المرشح الرئاسي إلى الحصول على 270 صوتا من بين الأصوات الـ 538 للمجمع الانتخابي، حتى يحقق الفوز في الانتخابات.

وخسرت حملة ترامب الخميس حكمين قضائيين في ولايتي جورجيا وميشيجان اللتين يحتدم فيهما التنافس، بينما تعهدت برفع دعوى جديدة للطعن على ما وصفته بمخالفات في التصويت في نيفادا.

وفي ولاية أريزونا، إعادة الإحصاء التلقائي، وتجرى عملية إعادة الإحصاء بشكل تلقائي عندما يكون هامش الفوز بين مرشحين أقل من أو يساوي 0.1 نقطة مئوية، ولا يوجد موعد نهائي محدد لاستكمال إعادة الإحصاء.

ولاية جورجيا، لا يوجد فيها إعادة الإحصاء التلقائي، ويمكن للمرشح أن يطلب إعادة الإحصاء إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي 0.5 نقطة مئوية، وفيها يجب طلب إعادة الإحصاء في غضون يومي عمل بعد اعتماد النتائج.

وولاية ميشيجان، فيها إعادة الإحصاء التلقائي، وتلزم إعادة الإحصاء إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي ألفي صوت، وفيها يجب تقديم طلب إعادة الإحصاء في غضون 48 ساعة من الإحصاء الرسمي للأصوات.

أما ولاية نيفادا، لا يوجد فيها إعادة الإحصاء التلقائي، ويمكن للمرشح المهزوم أن يطلب إعادة الإحصاء، بغض النظر عن هامش الفوز، ويجب طلب إعادة الإحصاء في غضون 3 أيام عمل من الإحصاء الرسمي للأصوات.

وفي ولاية كارولاينا الشمالية، إعادة الإحصاء التلقائي، ويمكن إعادة الإحصاء إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نقطة مئوية واحدة، وبالنسبة للمقار التي يديرها مجلس الانتخابات بالولاية، فإن الموعد النهائي لطلب إعادة الإحصاء هو الساعة 12 ظهر ثاني يوم عمل بعد إحصاء الأصوات رسميا.

أما بالنسبة للمقار التي يديرها مجلس الانتخابات بالمقاطعة، فالموعد النهائي هو الخامسة من مساء أول يوم عمل بعد الإحصاء الرسمي.

وفي ولاية بنسلفانيا، إعادة الإحصاء التلقائي، وتكون إعادة الإحصاء تلقائية إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نصف نقطة مئوية، وهناك طريقتان أخريان لطلب إعادة الإحصاء تشمل طلب توقيع ما لا يقل عن 3 ناخبين يشهدون على حدوث خطأ في إحصاء الأصوات، والذهاب إلى محكمة الولاية لتقديم التماسات تزعم وقوع تلاعب وأخطاء، وحول الموعد النهائي بحلول الخامسة من مساء الخميس الثاني بعد الانتخابات، بالنسبة لإعادة الإحصاء التلقائي إذا ما طلبت إعادة الإحصاء، فإن الموعد النهائي هو 5 أيام بعد الانتخابات.

وفي ولاية ويسكونسن، ولا توجد فيها إعادة الإحصاء التلقائي، ويمكن طلب إعادة الإحصاء الكلي أو الجزئي إذا كان هامش الفوز أقل من أو يساوي نقطة مئوية واحدة، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، يجب تقديم الطلب بحلول الخامسة من مساء أول يوم عمل بعد الإحصاء الرسمي للأصوات.

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