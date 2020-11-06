محافظة القاهرة تتابع اللجان قبل انطلاق الانتخابات

زار الدكتور المهندس حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، عددًا من اللجان، كما زار لجان حي حدائق القبة، برئاسة اللواء وليد عبدالرحمن، وكان في استقباله نجوي أحمد زكي، وكيلة الإدارة، ووليد زكريا، مدير أمن الإدارة، وعبدالناصر الحمري، مدير إدارة الأزمات والكوارث.وتفقدوا اللجان بمدرسة أحمد ماهر الرسمية لغات، بقيادة وائل العشري مدير المدرسة، وذلك للاطمئنان على الاستعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال اللجان الانتخابية لانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2020، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.يذكر أنه أقامت محافظة القاهرة غرفة عمليات لاستقبال الشكاوى قبيل الانتخابات بيومين بدأتها، أمس، والتي ستستمر حتى يوم الأحد المقبل.