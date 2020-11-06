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اقتصاد

مصر تشارك فى المنتدى المفتوح للاتحاد الإفريقى 2020

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:36 م
المنتدى المفتوح للاتحاد
المنتدى المفتوح للاتحاد الأفريقي
طارق عتمان
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شاركت مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات المنتدى المفتوح للاتحاد الإفريقي عبر الإنترنت، فى إطار منتدى حوكمة الإنترنت 2020 ويتبع المنتدى انعقاد الاجتماع التاسع لمنتدى حوكمة الإنترنت الإفريقي.

ويهدف المنتدى المفتوح للاتحاد الإفريقي إلى مناقشة الشمول الرقمي، وخاصًة فيما يتعلق ببناء القدرات والشبكات المجتمعية والتحول الرقمي والأمن السيبراني والتعاون الرقمي، كما سيناقش أنشطة بناء القدرات في مجال حوكمة الإنترنت والتابعة للمشروع المشترك بين الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى وعنوانه "مبادرة السياسات والتنظيم لإفريقيا الرقمية" والتي تركز على الشمول الرقمى.

ووضعت مصر استراتيجية قومية للأمن السيبرانى على مدار 5 سنوات، وتم إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف حماية أمن مصر المعلوماتي وحماية البنية التحتية وشبكات الاتصالات والفضاء الإلكتروني.

وتم التوافق بين الدول الإفريقية على التعاون في عدة مجالات، على رأسها الأمن السيبراني وحماية البيانات وتبادل الخبرات بين الدول في هذا المجال، وسبقت مصر دول المنطقة في وضع استراتيجية قومية في هذا الشان وتم إنشاء المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف متابعة ومراقبة الهجمات السيبرانية والوقوف على آخر المستجدات فى العالم فى هذا المجال.

يضم المنتدى عدة فعاليات وجلسات لمناقشة قضايا الأمن السيبراني الحالية وأحداث التطورات العالمية في مجال مكافحة الأمن السيبراني، وبحث سبل التعاون المشترك ضد التحديات المتنامية فى مجال الأمن السيبرانى، وكذلك كيفية التصدي للهجمات الإلكترونية.

يوفر المنتدى الفرصة العملية لاستكشاف ومناقشة التحديات اليومية في أمن تكنولوجيا المعلومات، ويوفر هذا الحدث أيضًا بعض الاعتبارات الرئيسية التي يجب اتخاذها بشأن فعالية أنظمة أمان تكنولوجيا المعلومات الحالية من أجل تعزيز قدرات التواصل وبناء الفريق وقدرات الاستجابة للطوارئ المعلوماتية لضمان الجهود المستمرة للتصدي للتهديدات السيبرانية من خلال المراكز الوطنية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية للمنطقة الإفريقية.

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