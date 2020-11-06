نجوم الفن فى عزاء والدة عبدالعظيم خلاف مدير قناة مزيكا (صور)

استقبل عبدالعظيم خلاف، مدير قناة مزيكا، في عزاء والدته بمسجد السلام بمنطقة الهرم حضورًا كبيرًا من أهل الفن والغناء، مساء أمس الخميس.وكان في مقدمة الحاضرين المنتج الكبير محسن جابر، ونجلاه محمد مصطفى، كما توافد عدد كبير من الملحنين والشعراء بالعزاء والمقام حاليًا بمسجد السلام بالهرم.وشارك بالحضور كل من المطربين عصام كاريكا، وحجازي متقال، والفنان محمد عبدالمنعم، وحمادة مجدي، والفنانة سوار النجار، والفنانة نيفين رجب، والملحن الغنائي محمد مدين، ورجل الأعمال محمد نصحي، والملحن محمد رحيم، ورجل الأعمال سامح البلدوزر، والمطرب طارق الشيخ، والدكتور عاصم المنياوي، ورجل الأعمال المصري أحمد ماهر، وأحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية.كما حضر كل من ياسر وفائي، رئيس مجلس إدارة شركة مزيكا للخدمات الإعلامية، والمستشار علاء عامر، والدكتور علاء سلامة، وكيل نقابة الموسيقيين، وعضو مجلس الشيوخ الدكتور طارق التهامي.