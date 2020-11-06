رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجوم الفن فى عزاء والدة عبدالعظيم خلاف مدير قناة مزيكا (صور)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:47 م
جريدة الدستور
حسين الجندى
طباعة
استقبل عبدالعظيم خلاف، مدير قناة مزيكا، في عزاء والدته بمسجد السلام بمنطقة الهرم حضورًا كبيرًا من أهل الفن والغناء، مساء أمس الخميس.

وكان في مقدمة الحاضرين المنتج الكبير محسن جابر، ونجلاه محمد مصطفى، كما توافد عدد كبير من الملحنين والشعراء بالعزاء والمقام حاليًا بمسجد السلام بالهرم.

وشارك بالحضور كل من المطربين عصام كاريكا، وحجازي متقال، والفنان محمد عبدالمنعم، وحمادة مجدي، والفنانة سوار النجار، والفنانة نيفين رجب، والملحن الغنائي محمد مدين، ورجل الأعمال محمد نصحي، والملحن محمد رحيم، ورجل الأعمال سامح البلدوزر، والمطرب طارق الشيخ، والدكتور عاصم المنياوي، ورجل الأعمال المصري أحمد ماهر، وأحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية.

كما حضر كل من ياسر وفائي، رئيس مجلس إدارة شركة مزيكا للخدمات الإعلامية، والمستشار علاء عامر، والدكتور علاء سلامة، وكيل نقابة الموسيقيين، وعضو مجلس الشيوخ الدكتور طارق التهامي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مقرك الانتخابى فى انتخابات مجلس النواب

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

تفاصيل زيارة السفير الأمريكي لحقول «خالدة» واكتشاف جديد قريبًا

الصور

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

الأكثر قراءة

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

تجميل وجه وأنف وتكبير ثدي بـ75 ألف جنيه.. تفاصيل جراحات تجميل آمال ماهر

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

الأمم المتحدة تحتاج 655 مليون دولار لتجنب جائحة حصبة وشلل أطفال

لوفتهانزا تجري اختبارات كورونا على رحلاتها في ألمانيا

مصرع 7 أشخاص فى حريق بروسيا

الصين: اكتشاف مخلوق شبيه للجمبرى عمره 520 مليون سنة

أيام زمان

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

الأحد.. «عبقرية الإيقاعات» بالجمعية المصرية للتنوير

سحر عبدالله الفائزة بجائزة «اتصالات»: رسم كتب الأطفال يعطيني متعة التجريب

انطلاق أولى عروض مسرحية «ديجافو» بالهناجر

«طلاق على الطَّريقة الصِّينيَّة».. لـ ليو جين يون عن المتوسط