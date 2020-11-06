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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مناقشة مشاكل أسواق مصر الجديدة فى اجتماع شهرى

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:50 م
المهندس حسن موافي
المهندس حسن موافي
مصطفى عبدالله
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عقد المهندس حسن موافي، رئيس حي مصر الجديدة لجنة السويقات برئاسته، بمشاركة مدير الأسواق والشئون القانونية وفرع هيئة نظافة القاهرة والمنطقة الطبية وإدارة التموين، وذلك للوقوف على أوجه الشكاوى والاقتراحات المقدمة من الأسواق بدائرة الحي.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة بعض النقاط، ومنها كيفية آلية تشغيل سوق سوهاج ودور الصحة والتموين في متابعة الأسواق بالحي.

وأصدر موافي خلال الاجتماع بالتعامل مع المقترحات طبقا للقوانين المنظمة والإفادة في أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أنه يتم عقد لجنة السويقات بمقر مصر الجديدة كل شهر من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة مشاكل الأسواق والمقترحات بنطاق حي مصر الجديدة.

تأتي الاعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمراجعة الأسواق بنطاق الأحياء لحل المشاكل ومناقشة المقترحات.

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