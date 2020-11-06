تموين المنيا تضبط 63 مخالفة بحملات على المخابز والأسواق

حررت مديرية التموين بمحافظة المنيا، 63 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في حملات على المخابز البلدية، والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة، والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كل القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كل ظواهر الغش التجاري، والتدليس.من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 63 مخالفة، منها 52 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين "خبز ناقص الوزن- خبز غير مطابق للمواصفات- توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية- تصرف وتجميع- أخري مخابز"، بالإضافة لتحرير 11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين "عدم الإعلان عن أسعار- منتجات منتهية الصلاحية- بدون ترخيص- منتجات مجهولة المصدر- عدم وجود شهادات صحية".