5 شروط لعضوية مجلس إدارة صندوق دعم ذوي الهمم بالقانون الجديد

حدد قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وافق عليه البرلمان الانعقاد الخامس، عددًا من الاشتراطات لعضوية مجلس إدارة الصندوق وذلك وفقا للآتي:1. أن يكون مصري الجنسية.2. ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين عامًا.3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.4. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.ونصت المادة العاشرة على أنه تنتهي العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.كما يجوز بقرار من أغلبية أعضاء المجلس إنهاء العضوية حال مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للصندوق.