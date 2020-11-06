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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 2 طن جبن وزيتون فاسد بالإسكندرية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:12 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة الرمل بالإسكندرية، التحفظ على 2.5 طن "جبن أبيض وزيتون" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية مستلزمات إنتاج، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتصنيع منتجات الألبان، دون ترخيص، كائن بمنطقة الرمل لحيازته كميات من المنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي.

تمت مداهمة المصنع وألقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 2.5 طن "جبن أبيض وزيتون" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية مستلزمات إنتاج، و530 عبوة "لبن رائب – زبادي – مسلى – أرز باللبن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية منتج نهائى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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