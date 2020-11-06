«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 3 قوافل طبية، اليوم الجمعة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء، وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».وأضاف أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشار إلى إطلاق القوافل في مناطق القضاة مركز كفر صقر محافظة الشرقية، وادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، و30 بصار مركز بلقاس محافظة الدقهلية.