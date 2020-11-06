مداهمات فى ألمانيا.. والسبب «هجوم فيينا»

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات لمنازل ومحال تجارية لأربعة أشخاص مرتبطين بمتعاطف مع تنظيم داعش الإرهابي، شن هجومًا داميًا في فيينا قبل أيام.وذكرت الشرطة الفيدرالية الألمانية، اليوم الجمعة، أن وحدة مكافحة الإرهاب فتشت أماكن في أوسنابروك وكاسل، ومقاطعة بينيبرج القريبة من هامبروج، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.وأفادت الشرطة بأنه على الرغم من عدم الاشتباه في تورط الرجال في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص في العاصمة النمساوية، إلا أن هناك أدلة على أن لديهم صلات بالمهاجم.وقال مدعون ألمان في تصريحات سابقة، إن اثنين من الرجال يعتقد أنهما التقيا بالمهاجم في فيينا هذا الصيف، واتصل به رجل ثالث عبر الإنترنت، بينما لم يكن للرابع اتصال مباشر بالمهاجم ولكنه كان على اتصال بأشخاص يعرفونه.وأضاف المدعون أنهم كانوا يحاولون جمع أدلة محتملة أثناء عمليات التفتيش وإنه لم يتم القبض على أحد.وذكرت السلطات في النمسا أن المهاجم يدعى كوتيم فيض الله وكان يبلغ من العمر 20 عامًا، ويحمل جنسية مزدوجة من النمسا ومقدونيا الشمالية.وفتحت السلطات تحقيقًا في سبب عدم وضع فيض الله تحت المراقبة على الرغم من تلقيها بلاغًا من السلطات السلوفاكية بأنه حاول شراء ذخيرة بندقية هجومية من متجر في براتيسلافا في يوليو.