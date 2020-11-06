تقرير: «اتحاد القرضاوي» السرطان الذي يحاول التوغل في أعماق تونس (فيديو)

يواصل اتحاد القرضاوي، الذي تموله قطر محاولته في التغلغل من جديد في العديد من الدول وعلى رأسها تونس، من أجل تحقيق أهدافه الخبيثة في المنطقة، ونشر الإرهاب والتخريب في البلاد، لخدمة تنظيم الحمدين وتحقيق مطامعه في الدول.وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، أن الاتحاد يطلق فتاواه الإرهابية من أجل استقطاب عناصر جدد من الدول العربية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولة نشر أفكارهم المشبوهة، ويدشن الاتحاد عددا من الأنشطة التعليمية غير القانونية في تونس، من أجل نشر الفكر الإرهابي في الدول العربية.وأضاف التقرير، أن الوسط الأكاديمي في تونس رفض هذه المحاولات، إلا أن حركة النهضة الإخوانية في تونس، هي من منحت مظلة للاتحاد للانتشار في تونس، ونشر الفكر الإخواني المتشدد في تونس، وهو ما يرفضه الشعب التونسى وجميع مؤسسات الدولة في تونس.وتابع التقرير، أن القرضاوى زعيم الاتحاد له دور في تدمير سوريا والعراق والعديد من الدول بإطلاق فتاويه التحريضية والإرهابية لخدمة التنظيمات الإرهابية، وزرع الفكر الجهادي التكفيري في المنطقة.