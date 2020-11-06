التحقيق مع مدير مخزن جمع 275 بطاقة تموينية بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حجز المدير المسؤول عن مخزن قام بجمع بطاقات تموينية بقصد الاستيلاء على المال العام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على البطاقات لفحصها.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، كائن ببرج العرب، بجمع بطاقات تموينية للاستيلاء على الدعم المقرر.تمت مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر بحوزته على 275 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام بتجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها، وماكينة صرف خبز خاصة بأحد المخابز البلدية لاستخدامها فى الاستيلاء على الدعم المقرر للبطاقات الذكية المضبوطة و450 كيلوجرام سكر تموينى مدعم، و228 عبوة زيت تموينى مدعم، و350 كمامة مخصصة للصرف لأصحاب البطاقات التموينية محظور تداولها بالأسواق قدرت قيمتها بـــ 10448 جنيهًا قام بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.