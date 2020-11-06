رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيق مع مدير مخزن جمع 275 بطاقة تموينية بالإسكندرية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:18 م
اللواء سامي غنيم
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حجز المدير المسؤول عن مخزن قام بجمع بطاقات تموينية بقصد الاستيلاء على المال العام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على البطاقات لفحصها.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، كائن ببرج العرب، بجمع بطاقات تموينية للاستيلاء على الدعم المقرر.

تمت مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر بحوزته على 275 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام بتجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها، وماكينة صرف خبز خاصة بأحد المخابز البلدية لاستخدامها فى الاستيلاء على الدعم المقرر للبطاقات الذكية المضبوطة و450 كيلوجرام سكر تموينى مدعم، و228 عبوة زيت تموينى مدعم، و350 كمامة مخصصة للصرف لأصحاب البطاقات التموينية محظور تداولها بالأسواق قدرت قيمتها بـــ 10448 جنيهًا قام بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

فرض منطقة حظر طيران فوق منزل «بايدن»

الصحة: 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

البدري يعلن أسماء لاعبي الزمالك المنضمين لمعسكر منتخب مصر

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة بالسواحل الشمالية وانخفاض درجة الحرارة

إحالة واقعة «ازدراء الأديان» بمعهد الخدمة الاجتماعية للنائب العام

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

منظمة الصحة تدرس سلامة حظائر المنك بالعالم بعد ظهور كورونا

الأمم المتحدة تحتاج 655 مليون دولار لتجنب جائحة حصبة وشلل أطفال

لوفتهانزا تجري اختبارات كورونا على رحلاتها في ألمانيا

أيام زمان

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

ربح منها 16 مليون دولار.. هكذا حقق بايدن ثروة من الكتب

تعرف على المشروعات التي يعمل عليها «التنسيق الحضاري»

«الناشرين المصريين» يكشف موعد وصول تأشيرات المشاركين بمعرض السليمانية

«الشارقة للتدريب الإعلامي» ينظم ورشًا حول التصميم وكتابة السيناريو