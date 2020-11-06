الدكتور فاروق الباز وماريتا الحلاني ضيفا ياسمين سعيد.. الليلة

يُناقش برنامج "الجمعة في مصر"، الذي تُقدمه الإعلامية ياسمين سعيد على "MBC مصر"، "الليلة"، عددًا من القضايا الهامة، حيث يناقش في الفقرة الأولي العالم المصري الكبير، د. فاروق الباز، عبر تطبيق زووم، في حوار عن الانتخابات الأمريكية وتطوير منظومة التعليم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ومفاوضات سد النهضة.وفي الفقرة الثانية يستضيف البرنامج المطربة الشابة ماريتا الحلاني، وفي الفقرة الثالثة المطربة نادين الخالدي وفرقة طرب باند.وبرنامج "الجمعة في مصر" يُقدم مُتابعة أسبوعية دقيقة للشأن العام في مصر، عبر شاشة "MBC مصر"، في تمام السادسة مساءً كل جمعة على الهواء.