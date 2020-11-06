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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فاينانشال تايمز»: قطر تحاول تحسين سمعتها بعد فضيحة مطار الدوحة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:36 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن إعلان قطر مؤخرًا إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل، يأتي ضمن محاولات الدوحة لتحسين سمعتها الدولية قبل إطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لاسيما بعد الفضيحة الأخيرة التي شهدتها قطر عقب عمليات الفحص القسري، التي تعرضت لها مسافرات أجنبيات في مطار حمد الدولي بالدوحة عبر الخطوط الجوية القطرية.

وفي استفتاء عام 2003، وافق القطريون على دستور جديد نص على انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، وهي هيئة استشارية تعمل بشكل شبه برلماني، عن طريق الاقتراع العام، مع تعيين باقي الأعضاء إلا أن انتخابات المجلس، الذي يتم تعيين جميع أعضائه حاليًا، قد تأخرت منذ ذلك الحين.

ووفقًا لما ذكرته "فايننشال تايمز"، قال محللون إن قطر تهدف إلى تعزيز صورتها العالمية قبل كأس العالم 2022، وقال ديفيد روبرتس، الأستاذ المساعد في "كينجز كوليدج" بلندن: "يود القادة القطريون أن تجري الانتخابات قبل كأس العالم 2022 من أجل التباهي بالبلد في أفضل ضوء ممكن".

وأضاف قائلًا: "تشعر النخب بالحاجة إلى الدعوة إلى انتخابات من أجل الشهرة المستوحاة من الديمقراطية، وليس بسبب تزايد المطالب الديمقراطية".

وأكدت الصحيفة البريطانية أن سمعة الإمارة الخليجية تضررت بسبب مزاعم الرشوة وإساءة معاملة العمال المرتبطة باستضافتها المونديال القادم، كما واجهت قطر فضيحة أخرى بعد أن تعرضت مسافرات أجنبيات على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية، لفحوصات جائرة بعد اكتشاف طفل حديث الولادة داخل حمام المطار، ما أثار غضبًا في أستراليا وانتقادات من جماعات حقوق الإنسان الدولية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن دعم الدوحة للإسلام السياسي، أثار غضب جيرانها في الخليج الذين فرضوا عليها مقاطعة عربية منذ عام 2017، لافتة إلى أن الدوحة لعبت دورًا رائدًا خلال ثورات الربيع العربي كداعم للحركات الإسلامية الشعبية في جميع أنحاء المنطقة، فضلًا عن تمويلها لقناة "الجزيرة".

وقالت "فايننشال تايمز" إن الدوحة لم تحدد بعد تفاصيل العملية الانتخابية المخطط لها، بما في ذلك متطلبات الأهلية للتصويت.

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