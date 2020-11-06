

حقيقة استبعاد المواطنين من الدعم حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية





واشترطت وزارة التموين على أصحاب البطاقات الراغبين في الحصول على الخدمات التموينية عبر موقع "دعم مصر"، القيام بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 شهور.



ويقدم موقع "دعم مصر" 5 خدمات تموينية، أخرى وهي: النقل من محافظة لأخرى، والفصل الاجتماعي، وإعادة إرسال الرقم السري إلى جانب الخدمات التي كانت موجودة على الموقع مسبقًا، وهي: استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.



وحددت وزارة التموين خطوات تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري:



1 الدخول على موقع دعم مصر عبر الرابط التالي من هنا



2 الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة والتي تنص على "بأنه في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيا، والمساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية".



3 إدخال رقم البطاقة التموينية والمحافظة التابع لها ويتم الضغط على خانة دخول.



4 يظهر رسالة "سجل بيانات بطاقتك ثم أجب على الأسئلة المطروحة وهي:



أ- ظهور إسم أحد أفراد البطاقة وإدخال الرقم القومى الخاص بهذا المستفيد، حيث يتطلب كتابة الرقم القومي لصاحب الاسم الذي سيظهر.



ب- إدخال رقم الموبايل المقبول على البطاقة المسجل مسبقا ويظهر منه آخر ثلاث أرقام "وهو رقم الموبايل المسجل على البطاقة".



ج- ظهور بيانات البطاقة المدخلة.



د- يتم إرسال "كود التحقق" على الموبايل الخاص بالمواطن وعلى المواطن كتابة كود التحقق المرسل له فى شاشة التسجيل الخاصة. وأشار "كمال" أنه في إطار تنفيذ استراتيجية ميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقة الدعم، قامت وزارة التموين، بإضافة خدمات جديدة على موقع دعم مصر لم تكن متاحة من قبل، ومنها خدمة تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.واشترطت وزارة التموين على أصحاب البطاقات الراغبين في الحصول على الخدمات التموينية عبر موقع "دعم مصر"، القيام بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 شهور.ويقدم موقع "دعم مصر" 5 خدمات تموينية، أخرى وهي: النقل من محافظة لأخرى، والفصل الاجتماعي، وإعادة إرسال الرقم السري إلى جانب الخدمات التي كانت موجودة على الموقع مسبقًا، وهي: استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.وحددت وزارة التموين خطوات تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري:1 الدخول على موقع دعم مصر عبر الرابط التالي من هنا2 الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة والتي تنص على "بأنه في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيا، والمساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية".3 إدخال رقم البطاقة التموينية والمحافظة التابع لها ويتم الضغط على خانة دخول.4 يظهر رسالة "سجل بيانات بطاقتك ثم أجب على الأسئلة المطروحة وهي:أ- ظهور إسم أحد أفراد البطاقة وإدخال الرقم القومى الخاص بهذا المستفيد، حيث يتطلب كتابة الرقم القومي لصاحب الاسم الذي سيظهر.ب- إدخال رقم الموبايل المقبول على البطاقة المسجل مسبقا ويظهر منه آخر ثلاث أرقام "وهو رقم الموبايل المسجل على البطاقة".ج- ظهور بيانات البطاقة المدخلة.د- يتم إرسال "كود التحقق" على الموبايل الخاص بالمواطن وعلى المواطن كتابة كود التحقق المرسل له فى شاشة التسجيل الخاصة.



و- يتم كتابة كود التحقق المرسل على رقم الموبايل المقبول في مدة لا تزيد عن 3 دقائق وسيتم خصم جنيه من الدعم المقدم للمواطن في حالة الموافقة يتم الضغط على خانة إرسال.



ز- في حالة انتهاء المدة المتاحة لكتابة "رقم التحقق" ولم يتمكن المواطن من إدخال الكود يمكن للمواطن الضغط على إرسال "كود التحقق" مرة أخرى وإدخاله.



هـ- وفى حالة إدخال "كود التحقق" بصورة صحيحة يجب الضغط على تنشيط وذلك لتنشيط البطاقة واستلام الرقم السري من خلال رقم الموبايل المسجل.



نفي أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، صحة لاستبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية، وأن عدد المشاركين بموقع دعم مصر لعمل بدل التالف وطلب الرقم السري في ارتفاع وأشار وأنه لا علاقة نهائيًا بين الاستبعاد من الدعم التمويني وفقدان الرقم السري، مُشددة على أنه في حالة فقدان الرقم السري يمكن استعادته من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تمويني، وملء استمارة طلب تغيير الرقم السري، و استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، ثم إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المخصصة ( 91237 أو 9136) لتلقي الرقم السري الجديد.