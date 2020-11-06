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مصر

حقيقة وقف صرف «الكمامة القماش» ضمن المقررات التموينية فى نوفمبر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:51 م
الكمامة القماش
الكمامة القماش
نرمين محمود الدهان
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نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري مع استمرار صرف السلع والمقررات التمونيية واستمرار صرف كمامة واحدة إجباريًا على البطاقات التي تحمل 3 أفراد فأكثر، وطرحها اختياريًا للبطاقات المتضمنة فردين فأقل، وذلك في إطار سعي الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

حقيقة وقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية

وكشف أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية  لـ «الدستور» استمرار توريد الشركات المنتجة لكمامات القماش، الكمامات لشركات الجملة التابعة للوزارة، وذلك لتوزيعها على بقالى التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر يتراوح بين 6 و8.5 جنيه، على حسب نوعية الكمامات، فى إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية، من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد، كما تقوم الوزارة بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة عمليات صرف الكمامات على بطاقات التموين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يثبت تلاعبه فى عمليات الصرف.

وأضاف «كمال» أنه وفقا للبيانات الصادرة من شركتي الجملة العامة لتجارة الجملة والمصرية لتجارة الجملة، فإن المنصرف من الكمامات لأصحاب البطاقات التموينية يقترب من 20 مليون كمامة، وهناك إقبال كبير من المواطنين على شراء الكمامات من بقالى التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية.

وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 41 لسنة 2020 ينص على صرف الكمامات القماش بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر إجباريًا وأن تعامل الكمامات مثل باقي السلع «الزيت والسكر».

وجاءت آليات صرف الكمامات القماش على بطاقات التموين كالتالي:الصرف إجباريا للمواطنين بالبطاقة التي تشمل عدد 3 أفراد فأكثر يحق لجميع البطاقات صرف كمامتين كحد أقصى أيا كان عدد الأفراد، تحدد شركات الجملة عدد الكمامات لمنافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، يشترط صرف الكمامات ولو لمرة واحدة.

وأكد الدكتور المصيلحي على أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للاستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية، في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين، إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لأنحاء الجمهورية كافة.

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