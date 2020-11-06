تكريم خريجي الشباب الجامعي بإيبارشية طما

نظمت أسرة أبو فام الجامعية بإيبارشية طما، يوم ترفيهي لخريجي شباب جامعي (photo day)، بدير القديس القمص يسى ميخائيل بطما.شارك في اليوم نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، إلى جانب القمص قلته ألفي المسئول عن خدمة الجامعيين بالإيبارشية، والخدام والخريجين.حيث هنَأَ نيافته أبنائه الخريجين، وألقي كلمة روحية بعنوان "كن قدوة"، واخٌتتم اليوم بتوزيع الهدايا التذكارية للخريجين، والتقاط الصور التذكارية.