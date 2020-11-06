روسيا: بوتين لا ينوي الاستقالة من منصبه

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، ما يتردد عن احتمال تقديم الرئيس الروسي فلاديمير لاستقالته بسبب مشاكل صحية.وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، تعليقا على تقارير لوسائل إعلام غربية تفيد بأن الرئيس بوتين يعتزم الاستقالة من منصبه بسبب المرض أو بسبب طلب الأسرة، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية: " لا يوجد شيء للتعليق عليه هنا، هذا هراء، الرئيس بخير وبصحة ممتازة".وردًا على سؤال توضيحي حول اعتزام الرئيس بوتين تقديم استقالته من منصبه، قال بيسكوف: " إن الرئيس بوتين لا يعتزم تقديم استقالته من منصبه"، نافيا " ما زعمته صحيفة ذا صن البريطانية بشأن إصابة الرئيس بوتين بمرض باركنسون الشلل الرعاش ويعتزم الاستقالة مطلع العام المقبل".