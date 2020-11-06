«الطيبي» يترأس لجنة تسعير الأراضي ضمن منظومة التقنين بأسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط لجنة مكبرة؛ لإجراء بعض المعاينات على الطبيعة لأراضي وضع اليد بقرى مركز ومدينة أسيوط.جاء ذلك بمشاركة اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، حيث تم معاينة بعض الأراضي لتحديد الأسعار العادلة لها بمشاركة لجنة أملاك الدولة وممثلي الضرائب العقارية ومسئولي منظومة التقنين.وأكد على استمرار ومواصلة العمل في الاجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار عمل لجان التسعير والمعاينات على الطبيعة لمراجعة تسعير الأراضي بقرى ومراكز المحافظة ضمن منظومة التقنين، واسترداد حق الشعب للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة.ووجه محافظ أسيوط بضرورة الإسراع في منظومة تقنين وضع اليد واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين واستكمال موافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون حفاظًا على أملاك الدولة وللمضى قدمًا في منظومة التقنين، فضلًا عن تكثيف أعمال لجنة مراجعة أسعار الأراضي والتي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها المتخصصين من كافة الجهات للوصول إلى أسعار عادلة للمواطن والدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين.