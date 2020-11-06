ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 16 سفينة.وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8364 طنا تشمل 1200 طن زيت و1455 طن يوريا و5058 طن رمل و400 طن أسمنت و251 طن منتجات معدنية طبية.وأوضحت الهيئة أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 33 ألفًا و338 طنًا تشمل 6156 طن قمح و824 طن خشب زان و1800 طن خردة و5558 طن فول و19 ألف طن ذرة. ‎وأشارت إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 763 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والسعودية، والمغرب، وسنغافورة، وألمانيا، وأمريكا، وسلوفينيا، والصين، وهولندا، وإيطاليا.وأكدت أن إجمالي عدد الحاويات الوارد بلغ 850 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2326 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 120 ألفًا و67 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33 ألفا و73 طنًا.وغادر قطار بحمولة إجمالية 1302 طن قمح متوجها إلى صوامع طنطا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4305 شاحنات منها 636 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40 ألفا و919 من البضائع العامة.