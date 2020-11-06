ضبط 875 طربة حشيش بـ6 ملايين جنيه بالسويس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة لتجار المواد المخدرة، وتمكنت من إحباط محاولة تهريب 875 طربة لمخدر الحشيش بالسويس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجري المواد المخدرة.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن السويس من ضبط (عدد 875 طربة لمخدر الحشيش وزنت 88 كيلو جرام - مبلغ مالى – 4 هواتف محمول) داخل مخبأ بمخزن سرى بإحدى السيارات.بحوزة ( شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى نقل وتهريب المواد المخدرة من شرق القناة إلى غربها وترويجها، فى كمين أعد خصيصًا لضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 6،130،000 مليون جنيه) تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.