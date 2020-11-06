1004 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل 514 مصابا للشفاء، فضلا عن تسجيل 8 حالات وفاة.وأفاد المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الجمعة - بأن إجمالي الإصابات بلغت 66 ألفا و444 حالة، فيما بلغت إجمالي الحالات المتعافية38 ألفا و624، بالإضافة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 915 وفاة.