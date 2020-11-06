تداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغت 27 سفينة.وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 8 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.