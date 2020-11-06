بايدن يتقدم على ترامب بـ 1096 صوتا في جورجيا

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة، بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن، قلص الفارق بينه وبين الرئيس الحالي دونالد ترامب بـ 1096 صوتا في جورجيا.وفي وقت سابق من اليوم، توقعت حملة بايدن، أن يتم الوصول إلى 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، اليوم الجمعة، التي يحتاجها بايدن من أجل إعلان الفوز ودخول البيت الأبيض.وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أنه من المنتظر انتهاء فرز الأصوات بولاية بنسلفانيا الحاسمة، اليوم، والتي لديها 20 صوتا بالمجمع الانتخابي، موضحة أن الرئيس الحالي دونالد ترامب متقدم حتى الآن عن بايدن في الولاية بنحو 20 ألف صوت، إذ وصلت نسبة إجمالي الأصوات لصالح ترامب حتى الآن 49.5% مقابل 49.2% لصالح بايدن.