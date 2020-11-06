الاتحاد الأوروبي: قلعة مشالي بسيوة تحول المنطقة لمركز سياحي عالمي

قال إبراهيم العافية رئيس قسم التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي، إن مشروع ترميم قلعة شالي القديمة بواحة سيوة، الممول من الاتحاد بتكلفة ٦٠٠ الف يورو بأيد أبناء الواحة يستهدف جذب السياح وتحويل سيوة إلى مركز سياحي عالمي.وأشار العافية، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مشروع ترميم قلعة شالي، إلى أن هذا المشروع يعد واحدا من بين عدد من المشروعات التي يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويلها ودعمها، مؤكدًا متابعة الاتحاد للمشروع عقب الانتهاء منه من خلال تقييم ما يحدث بعد ذلك، وآثاره على المجتمع المحلي والسياحة وجميع الأطراف المعنية.وبالنسبة لمشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير، قال إبراهيم العافية إن المشروع يتم من خلال 3 مراحل، الأولى متمثلة فى تحسين البيئة التحتية في المتحف، بتكلفة مليون يورو، والثانية متمثلة فى تخطيط ما يعرض في المتحف، والذي يتم من خلال خبراء 5 متاحف أوروبية مرموقة لديها آثار مصرية بتكلفة ٣،١ مليون يورو.وأوضح أن المرحلة الثالثة تتمثل في وضع الخطة العامة للمتحف ونوعية المعروضات والخدمات مع الحفاظ على طابعها الأثري، مؤكدًا أن دعم الاتحاد الأوروبى لتلك المشروعات يأتى في إطار الشراكة والتعاون المثمر مع مصر فى الفترة بين 2014 و2020.