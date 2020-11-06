شريف بشارة: الإسماعيلية جاهزة لانتخابات «النواب»

أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الانتهاء من اتخاذ كل التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير عملية التصويت بانتخابات البرلمان، والمقرر انطلاقها على مدار يومي السبت والأحد 7 و8 نوفمبر الجاري.وأوضح "بشارة"- في بيان اليوم- أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أي موقف طارئ قد يحدث والعرض أوًلا بأول عليه، مشيرا لانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة اعتبارًا من الخميس، وتستمر بالعمل على 4 أيام متواصلة لمتابعة سير وانتظام الخدمات.وجرى التأكيد على التنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية على تأمين اللجان من الخارج والاهتمام بأعمال النظافة بالمناطق المجاورة للمقار الانتخابية والمتابعة اليومية والعمل على إزالة أي معوقات، وتوفير مصادر إضاءة تبادلية في جميع مراكز الانتخابات ولجان الفرز ووجود تليفون خط أرضي بكل مركز انتخابي.وتوفير غرفة مؤمنة بشبابيك حديد للتحفظ على صناديق الاقتراع مصبعات حديدية وأبواب حديدية لحفظ الصناديق بعد انتهاء اليوم الأول من الاقتراع وإجراء الصيانة اللازمة لدورات المياه المستخدمة أثناء العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية بالأدوار الأرضية لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء حرم أمن باستخدام الفراشة وإزالة الأشجار والنباتات التي تعوق الرؤية لتسهيل عملية التأمين وإنشاء سرادق به عدد مناسب من الكراسي انتظار الناخبين أمام كل مركز انتخابي مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.وأضاف المحافظ، أن إجمالي عدد المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة بكامل قطاعتها 201 مركز بإجمالي عدد 319 لجنة فرعية موزعة على المراكز والمدن والقرى التابعة لها والأحياء، وأن إجمالي عدد الناخبين على مستوى المحافظة 901 ألف و569 ناخبا وناخبة، وإجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 201 مركز بإجمالى 319 لجنة فرعية و901 ألف و569 ناخبا وناخبة.