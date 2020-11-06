حقيقة فيديو اختطاف الأطفال في المنوفية

تداول روّاد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد مرشحي مجلس النواب يمنع الأهالي في مدينة تلا بمحافظة المنوفية من الاعتداء على سيدة قالوا إنها تحاول خطف الأطفال.وقال مصدر أمني بـ«مباحث تلا» إنَّ السيدة تعاني من اضطرابات نفسية شديدة وهي من سكان مدينة شبين الكوم، وتخرج يوميًا للتجول في الشوارع، لافتًا إلى أنَّ أحدًا من الأهالي لم يحرر لها محضرًا بخطف طفل أو محاولة خطف.وجرى التحفظ على السيدة لحين وصول أسرتها إلى مركز شرطة تلا لاستلامها، وأكدت مصادر من أسرتها أنهم يشعرون بالاستياء الشديد نتيجة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من القبض عليها.