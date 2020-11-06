مركز «سموم بنها» يستقبل 245 حالة تسمم خلال أكتوبر

أعلن قسم السموم بكلية الطب ببنها، برئاسة الدكتورة نرمين عدلي، تمكن القسم من علاج 245 حالة تسمم خلال أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى 19 حالة إدمان مخدرات.وأضاف بيان صادر عن القسم، اليوم، أن الحالات تمثلت في 114 حالة لتناول أدوية خاطئة بنسبة 46%، و39 حالة مبيدات حشرية بنسبة 16%، و36 حالة تناول مواد كاوية بنسبة 16%، و19 حالة مخدرات بنسبة 8.7%، و17 حالة تسمم غذائي بنسبة 8.9%، و16 اختناق غاز بنسبة 6.5%، ومشتقات مواد بترولية 3 حالات بنسبة 1.2%، وحالة واحدة للدغ الحشرات.كان مستشفى بنها الجامعي، أعلن إنشاء أول وحدة لعلاج السموم والإدمان، وذلك ضمن خطة شاملة تم وضعها لتطوير المستشفى خلال الفترة المقبلة وإتاحة المزيد من الخدمات للمرضى.وأشارت الدكتورة نرمين عدلي رئيس قسم السموم بكلية الطب ببنها، إلى أن التطوير يشمل إنشاء وحدة لعلاج التسمم والإدمان بالاستقبال وتخصيص مكان للعناية المركزة لمرضى حالات التسمم ملحق بمعمل لتحاليل السموم والمخدرات، وذلك كضرورة ملحة الفترة الحالية تزامنا مع اتجاه الدولة المصرية للكشف عن ظاهرة تعاطي المخدرات والقضاء عليها.وأضافت عدلي، أن المركز سيقوم بتقديم خدمات طبية وصحية متميزة وغير مسبوقة بمحافظة القليوبية تعمل على خدمة المحافظة والمحافظات المجاورة.وتوجهت عدلي بالشكر إلى كل من عمل وساهم فى تخصيص مكان لمركز السموم وعلاج الإدمان بمستشفيات بنها الجامعية برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة.