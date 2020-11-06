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حوادث

ضبط 17 مليون قطعة شيكولاته فاسدة بالمحافظات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:08 م
قطعة شيكولاته فاسدة
قطعة شيكولاته فاسدة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1343) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط ( 3٫97 طن "مقطعات كبده – مقطعات لحوم – مفروم لحوم") معبأة داخل عبوات مدون عليها عناوين وهمية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بدون ترخيص – كائن بمدينة السلام بالقاهرة).

ونجحت الجهود في ضبط ( 2٫06 طن "كبدة مجمدة – أسماك مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة اللحوم والأسماك المجمدة – كائن بمدينة كفر الشيخ بكفر الشيخ).

وتمكنت الجهود من ضبط ( 1٫5 طن "دواجن – مقطعات لحوم – دهون حيوانية") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لإحدى المطاعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص – كائن بمدينة السلام بالقاهرة).

وأسفرت الجهود عن ضبط ( 16٫06 طن سلع غذائية "زيت طعام – صويا – زبدة كاكاو – بودرة شكولاتة – سكر حر" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 17720640 مليون قطعة شيكولاتة مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية منتج نهائى)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص – كائن بالجيزة).

وأثمرت الجهود عن ضبط ( 2٫5 طن " جبن أبيض – زيتون" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية مستلزمات إنتاج – 530 عبوة "لبن رائب – زبادى – مسلى – أرز باللبن "غير صالحة للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية منتج نهائى وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع منتجات الألبان بدون ترخيص – كائن بالرمل بالإسكندرية).

وتمكنت الجهود عن ضبط ( المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص – كائن ببرج العرب بالإسكندرية)، بحوزة (275 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام بتجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها –1 ماكينة صرف خبز خاصة بأحد المخابز البلدية لاستخدامها فى الاستيلاء على الدعم المقرر للبطاقات الذكية المضبوطة – 450 كيلو جرام سكر تمويني مدعم – 228 عبوة زيت تموينى مدعم – 350 كمامة مخصصة للصرف لأصحاب البطاقات التموينية محظور تداولها بالأسواق قدرت قيمتها بـ 10448 جنيه قام بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء).

وأسفرت الجهود عن ضبط ( 10300 كمامة طبية معقمة مخصصة للعمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية فقط ومحظور تداولها خارج المستشفيات – 1200 عبوة "كحول ايثيلى – حقن – كريم طبى – ميرول" محظور تداولها خارج بنك الدم بالمستشفيات الحكومية)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية – كائن بتلا المنوفية).

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