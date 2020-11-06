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محافظات

«أمن القليوبية» ينهي خلافًا بين عائلتين لمشاجرة ووقوع إصابات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:37 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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عقدت جلسة صلح بين قريتين بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، هما "الحسانية" و"مشتهر"، لوأد الخلاف والفرقة بين شباب القريتين على خلفية مشاجرة وقعت بين شابين بهما، وأصيب فيها عدد من الأشخاص من الطرفين.

حيث تم عقد جلسة الصلح بمنزل عمدة قرية السيفا، بحضور رجال الأمن ومجموعة من القضاة العرفيين، وحلف الطرفان على المصحف، وتناولا الغداء معا في السرادق المقام بقرية الحسانية.

وكانت مشاجرة وقعت بين شابين من عائلتي "الكحال أبويوسف" و"سعد المزين" في قريتى الحسانية ومشتهر، وأصيب فيها الطرفان، وتم تحرير محاضر في مركز شرطة طوخ، وتدخل العقلاء بين الطرفين فى القريتين لوقف الخلاف والفتنة بينهما.

حضر جلسة الصلح عدد من رجال الأمن والقضاة العرفيين، وتم الصلح بين الشابين في العائلتين، وتم الاتفاق على عقد جلسة أخرى بقرية الحسانية، يتم عمل فيها سرادق كبير وذبح الذبائح لإطعام أفراد العائلتين بهما وأهالي القريتين، ويقوم أطراف النزاع بالوقوف على منصة المحكمين قبل تناول الطعام بوضع أيديهم على المصحف الشريف والتعهد أمام الجميع بنبذ الخلاف والتشاجر والعنف، وبالفعل عقدت الجلسة الثانية بقرية الحسانية، في حضور جلسة المحكمين بكاملها وأهالي القريتين، وتناولوا الطعام "العيش والملح".

وخرج الطرفان وشباب القريتين وأيديهم مع بعضهم أمام الجميع متصالحين.

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