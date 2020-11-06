رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل زيارة السفير الأمريكي لحقول «خالدة» واكتشاف جديد قريبًا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:06 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
طباعة
تفقد ديفيد تشي، رئيس شركة أباتشي الأمريكية بمصر والشرق الأوسط، وقيادات الشركة، يرافقهم السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، وعدد من قيادات البترول المصرية على رأسهم المهندس سعيد عبد المنعم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خالدة للبترول، والمهندس سمير عبادى نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج بالهيئة العامة للبترول، وذلك لمتابعة عملية الإنتاج وزيارة مصنع غاز السلام بالحقول.

وجاءت زيارة السفير الأمريكي لحقول السلام لمتابعة آخر تطورات عملية إنتاج الزيت الخام وزيادة المعدلات اليومية وتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة لمواجهة التناقص الطبيعي لإنتاجية تلك الآبار، بالإضافة إلى الاطمئنان على العاملين بالحقول لمواجهة التحديات والالتزام بمنظومة السلامة كأولوية قصوى والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وكشف مصدر بالهيئة العامة للبترول، أنه تم الانتهاء من بعض أعمال البحث السيزمي بالمنطقة، والتي تشير إلى احتمالية وجود إمكانيات واعدة في المنطقة سيتم الإعلان عنها قريبًا، بعد الانتهاء من معالجة بيانات المسح السيزمي.

وبلغ متوسط الإنتاج اليومي لشركة خالدة خلال العام المالي 2019- 2020 حوالي 145.5 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، وحوالي 665 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من البوتاجاز حوالي 1600 برميل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجميل وجه وأنف وتكبير ثدي بـ75 ألف جنيه.. تفاصيل جراحات تجميل آمال ماهر

حبس المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل «ميكروباص الزقازيق»

هبوط أرضى بشارع الجلاء بطنطا (صور)

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

الصور

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

image description

«مياه أسيوط»: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

الأكثر قراءة

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

«الشلّة البايظة».. «طفل المرور» و4 من أصدقائه «يتعاطون الحشيش»

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

حقيقة استبعاد المواطنين من الدعم حال فقدان الرقم السرى للبطاقة التموينية

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

مصرع 7 أشخاص فى حريق بروسيا

الصين: اكتشاف مخلوق شبيه للجمبرى عمره 520 مليون سنة

بسبب كورونا.. كوريا الجنوبية تفرض قيود تباعد اجتماعي جديدة

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 6-11-2020

أيام زمان

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

انطلاق أولى عروض مسرحية «ديجافو» بالهناجر

باسم درويش: هربت من ألمانيا للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية

«شرق الدلتا الثقافي» يؤكد دعم الدولة في مواجهة التطرف

«ثقافة الشرقية» تناقش ظاهرة الهجرة غير الشرعية