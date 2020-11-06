تفاصيل زيارة السفير الأمريكي لحقول «خالدة» واكتشاف جديد قريبًا

تفقد ديفيد تشي، رئيس شركة أباتشي الأمريكية بمصر والشرق الأوسط، وقيادات الشركة، يرافقهم السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، وعدد من قيادات البترول المصرية على رأسهم المهندس سعيد عبد المنعم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خالدة للبترول، والمهندس سمير عبادى نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج بالهيئة العامة للبترول، وذلك لمتابعة عملية الإنتاج وزيارة مصنع غاز السلام بالحقول.وجاءت زيارة السفير الأمريكي لحقول السلام لمتابعة آخر تطورات عملية إنتاج الزيت الخام وزيادة المعدلات اليومية وتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة لمواجهة التناقص الطبيعي لإنتاجية تلك الآبار، بالإضافة إلى الاطمئنان على العاملين بالحقول لمواجهة التحديات والالتزام بمنظومة السلامة كأولوية قصوى والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.وكشف مصدر بالهيئة العامة للبترول، أنه تم الانتهاء من بعض أعمال البحث السيزمي بالمنطقة، والتي تشير إلى احتمالية وجود إمكانيات واعدة في المنطقة سيتم الإعلان عنها قريبًا، بعد الانتهاء من معالجة بيانات المسح السيزمي.وبلغ متوسط الإنتاج اليومي لشركة خالدة خلال العام المالي 2019- 2020 حوالي 145.5 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، وحوالي 665 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من البوتاجاز حوالي 1600 برميل.