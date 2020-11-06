موسكو: الاتهامات الأمريكية لروسيا بعرقلة تطوير لقاح كورونا غير حقيقية

وصف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين التصريحات الأمريكية حول أن روسيا تعيق تطوير الولايات المتحدة الأمريكية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد غير حقيقية.وقال ناريشكين،اليوم الجمعة: "لا توجد دلائل على هذا الأمر، وهذا هراء ومجرد فرصة لإخفاء العيوب بطريقة أو بأُخرى".وأضاف ناريشكين: "هناك أوجه قصور واضحة في نظام الرعاية الصحية بالولايات المتحدة، وقد ظهر هذا القصور أثناء انتشار فيروس كورونا بقوة"، مؤكدًا أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية يزود الحكومة بالمعلومات اللازمة لمحاربة وباء كورونا المستجد.يُذكر أن مدير المركز الوطني الأمريكي للأمن ومكافحة التجسس وليام إيفانينا اتهم في وقت سابق روسيا والصين وإيران بمحاولة منع بلاده من الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.