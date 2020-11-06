بايدن يتقدم في نيفادا بـ 11 ألف صوت

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يتقدم عن الرئيس دونالد ترامب في نيفادا بأكثر من 11 ألف صوت بعد فرز 84%، وفقا " للعربية عاجل ".وانتقد حاكم ولاية "نيفادا" الأمريكية ستيف سيسولاك تصريحات ترامب، بأن الانتخابات تسرق منه في إشارة إلى وقوع مخالفات في التصويت.وقال الحاكم المنتمي للحزب الديمقراطي في بيان نقلته شبكة "فوكس نيوز": "تصريحات الرئيس ترامب الليلة للشعب الأمريكي بشأن الانتخابات تصريحات مضللة وخطره - وعلى نحو مقلق أيضا- خاطئة".وتابع: "من الواضح أن النية من رسالته كانت تقويض ثقة الشعب في نزاهة عملياتنا ونظامنا الانتخابي ما بدوره يقود الأعمدة الرئيسية لديمقراطيتنا".وأعرب سيسولاك عن ثقته القصوى في مسؤولي الانتخابات بولايته، متعهدا بأنهم سيستمرون للتأكد من أنه تم إحصاء كل صوت بغض النظر عن بيان الرئيس ترامب.