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الثقافة

انطلاق أولى عروض مسرحية «ديجافو» بالهناجر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:02 م
مسرحية ديجافو
مسرحية ديجافو
جمال عاشور
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افتتح قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحي "ديجافو" من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقي، على مسرح مركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية.

العرض للكاتب أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى "إثبات العكس"، وترجمة منحة البطراوي، ويسلط الضوء على فكرة تورطنا جميعا فيما يحدث من حولنا، حتى وإن كانت تلك الأحداث بعيدة عنا، مثل الدلافين التى غرقت فى النيجر، ثقب الأوزون، وقوع حرب، فمجرد المعرفة هي إحدى أشكال التورط، وهذا التورط يدفعك للانضمام إلى جانب بعينه وسواء كان اختيارك مع أو ضد، ستجد نفسك قد علقت في مشكلة كبيرة كنت تظن أنه لا دخل لك بها.

وعن اختيار كلمة (ديجافو) لتكون اسما للعرض المسرحي فهو يرجع لمعناه، فكلمة ديجافو هي كلمة فرنسية الأصل وتعني (شوهد من قبل)، وقد اختار المخرج أحمد فؤاد هذه الطريقة في سرد أحداث العرض المسرحي ليبدو كل مشهد كما لو كان قد حدث بالفعل، ومع تكرار المشاهد بروايات جديدة تظهر تفاصيل جديدة وتتضح الحقيقة وتكتمل الصورة.

البطولة للفنانين "تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد"، ديكور أحمد أمين، أزياء مروة عودة، موسيقي محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، مساعدو الإخراج: "أحمد رضا، مها سامى، محمد عبدالمحسن"، مخرج منفذ أحمد سيف، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

"ديجافو" يقدم من الخميس للأحد في الساعة ٨م، والثلاثاء والأربعاء الساعة ٧م، ويستمر لمدة ١٥ ليلة عرض، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

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