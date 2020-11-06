بعد شكوك إصابة نجلها بكورونا.. وفاء صادق تعطي نصائح لمتابعيها

طالبت الفنانة وفاء صادق، عبر رسالة وجهتها لمتابعيها، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لعدم نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكتبت الفنانة، بعد شكوك بإصابة نجلها بالفيروس، قائلةً: "رجاء من كل الآباء والأمهات، امنعوا أولادكم من الخروج بجد، حتى الكبار".وتابعت:"ابني رجع من الجامعة امبارح تعبان جدًا، النهارده عنده أعراض إسهال شديد وحرارة، صداع، مش قادر يتحرك من مكانه حرفيًا".واختتمت قائلةً: "أرجوكم المضطر ينزل الكمامة، الكمامة، الكمامة ضروري، ربنا يسترها على الجميع".