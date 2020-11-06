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محافظات

وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ المنوفية يفتتحون مسجد الرحمة بشبين الكوم

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:01 م
وزير الأوقاف والمفتي
وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ المنوفية
ولاء القاضى
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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مسجد الرحمة والمغفرة بعزبة دودو بقرية شنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان " من مواقف النبل والشرف في السيرة النبوية المشرفة "، تضمنت بعض المواقف العظيمة من حياة نبينا العظيم كي نتخذها أسوة حسنة والاقتداء والتأسي بها لترسيخ تلك القيم في جميع مناحي الحياة، مؤكدًا علي أن نبينا الكريم ضرب لنا أروع الأمثلة في النبل والشهامة فمن نبله أنه عُرف بين أهل مكة قبل الإسلام بالإستقامة والصدق والأمانة ولقب بالصادق الأمين حيث كان موضع ثقة لأهل مكة جميعًا، كما تناولت الخطبة موقف شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وثباته وثقته وسط جيوش الأعداء، وكذا موقف حفر الخندق ومشاورة أصحابه في وضع خطة دفاع عن المدينة في غزوة الأحزاب.

و أزاح وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، ومحافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد مقدمًا الشكر للقائمين علي هذا الصرح الديني، ومعربًا عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يُذكر فيه اسم الله ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، مشيرًا إلي أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل علي نشر الوسطية.

كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بكافة قرارات مجلس الوزراء وتوصيات وزارة الصحة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، موجهًا الدعوة لجموع شعب المنوفية للنزول الى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في إنتخابات مجلس النواب 2020، ومؤكدا علي أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقف علي الحياد التام بين كافة المرشحين للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل مشرف.

من جهته أفاد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، بأن إجمالي عدد المساجد علي مستوى المحافظة بلغ 5062 مسجد وزاوية حكومية بالإضافة الي 2198 مسجد وزاوية أهلية، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من يوليو2014 وحتى سبتمبر 2020 تم عمل إحلال وتجديد لـ 35 مسجد بنطاق المحافظة بتكلفة 39 مليون و645 ألف جنيه، وتم افتتاح 23 مسجد إحلال وتجديد من أول سبتمبر 2020 وحتى الآن.
وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ المنوفية يفتتحون مسجد الرحمة بشبين الكوم
وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ المنوفية يفتتحون مسجد الرحمة بشبين الكوم
وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ المنوفية يفتتحون مسجد الرحمة بشبين الكوم
وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ المنوفية يفتتحون مسجد الرحمة بشبين الكوم
وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ المنوفية يفتتحون مسجد الرحمة بشبين الكوم
وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ المنوفية يفتتحون مسجد الرحمة بشبين الكوم

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