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اقتصاد

بورصة الدواجن تسجل استقرارًا فى الأسعار

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:09 م
الدواجن
الدواجن
دعاء أبو العزم
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سجلت أسعار بورصة الدواجن، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي هذا العام.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن والبيض في الأسواق لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

وقال عبدالعزيز، السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن هناك وفرة من المعروض في إنتاج الدواجن خلال السنوات الأخيرة، مما جعل مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا يكفي للتصدير للخارج، ويكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للاستيراد من الخارج.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك انخفاضًا طفيفًا في أسعار الدواجن بسبب تراجع الطلب على الشراء.

وأكد أن هناك تأكيدًا على كل التجار لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا في جميع المحلات.

- أسعار بورصة الدواجن اليوم

وأشار إلى أن سجلت أسعار الدواجن في الأسواق سعر تبدأ من ٢٠ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٢٧ جنيهًا، تختلف على حسب المنطقة.

- أسعار الفراخ البلدي

ويهتم المواطنون بأسعار الدواجن البلدي باعتبارها ذات مذاق خاص ولها جمهور خاص بها.

وجاءت أسعار الدواجن البلدي بسعر يبدأ من ٢٦ جنيهًا وحتي ٢٩ جنيهًا تباع للمستهلك بسعر من ٣٢ جنيهًا تختلف علي حسب المنطقة.

- أسعار البيض اليوم

ويهتم المواطنون بأسعار البيض، خاصة أنه يعد ضمن الوجبات الغذائية الرسمية باعتباره يحتوي على الكالسيوم وكثير من المواد الغذائية الصحية وضمن أطباق للرجيم والأكل الصحي ويدخل في كثير من الوجبات الأخرى.

وأوضح أن أسعار البيض، سجلت حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة ووجود فائض للتصدير للخارج.

وسجلت أسعار البيض اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق، بسعر يبدأ من ٣٠ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ٣٣ جنيهًا وحتي ٣٤ جنيهًا تختلف على حسب المنطقة.

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