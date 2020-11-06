14 إصابة جديدة بكورونا بخان يونس فى جنوب غزة

أعلنت لجنة الطوارئ في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة ظهر يوم الجمعة، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفييد 19".وقالت لجنة الطوارئ المركزية بخان يونس: "تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الدورة الأولى من اليوم الجمعة".وأضافت: "يرفع بذلك، عدد الإصابات منذ بداية الجائحة داخل مجتمع قطاع غزة بخان يونس إلى 559 إصابة، منها 3 وفيات".