انقطاع مياه الشرب بعدة مناطق فى أسوان اليوم وغدًا

تنقطع مياه الشرب بعدة مناطق بمدينة أسوان بمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ أعمال تركيب اللوحات برافع مياه الشيخ هارون.والمناطق التي سيتم قطع المياه عنها هى: (الشيخ هارون – عمارات الشيخ هارون – مطلع كلية الدراسات الإسلامية ومطلع الإذاعة – عزبة الحدود – كيما غرب)، وذلك اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 7-11-2020كما سيتم قطع المياه أيضًا من الساعة الحادية عشرة مساء نفس اليوم السبت الموافق 7-11-2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الأحد الموافق 8-11-2020، من أجل استكمال الأعمال.وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية، توفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.