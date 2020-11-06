ألمانيا عن الانتخابات الأمريكية: على الجميع التحلي بالصبر

في ضوء النتائج غير الواضحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى التحلي بالصبر.وذكر ماس، في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف)، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن على حق، حيث قال: "على الجميع التحلي بالصبر على نتائج الانتخابات المتقاربة في كل مكان".وذكر ماس، أنه لا يعتبر إعادة الفرز في حال الفروق الضئيلة في النتائج "عملية إشكالية إلى هذا الحد"، موضحا أن هذا هو الحال أيضا في ألمانيا مع الفوارق الضئيلة في نتائج الانتخابات، قائلا: "ما زلت آمل أن تكون هناك نتيجة في المستقبل المنظور".ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع، مساء أمس الأول الأربعاء، يُجرى فرز الأصوات في الولايات المتحدة، ويقترب جو بايدن من الفوز بعد حصوله على ولايات حاسمة مؤخرًا، وفقا لتقديرات خبراء، وحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل قضائيا في فرز الأصوات، داعيا إلى وقف عملية الفرز.