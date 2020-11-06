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اقتصاد

«الضرائب»: دعوى «المالية» ضد بعض المحاسبين سببها ارتكابهم مخالفات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:42 ص
رضا عبد القادر
رضا عبد القادر
راندا التوني
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أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدعوى العمومية التي أقامتها وزارة المالية ضد بعض من المحاسبين والمراجعين القانونيين، جاءت في ضوء ما ثبت من أدلة ومستندات لدى مصلحة الضرائب من ارتكابهم وقائع يُعاقب عليها القانون، وتلاعبهم فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم بما يخالف أحكام القانون.

وأوضح رئيس المصلحة أنه يتم حاليًا متابعة تلك القضايا أمام المحكمة المختصة والمُؤجل نظرها إلى جلسة 23-11 وجلسة 25-11-2020، هذا بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بإخطار نقابة التجاريين لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضـوء نص المادتين (54 ،55) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب حاليًا بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض المحاسبين الآخرين الذين ثبت للمصلحة ارتكابهم لوقائع مماثلة يُعاقب عليها القانون.

وشدد عبدالقادر على أنه لا تهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما أو حتى من مأموري الضرائب يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبى والتلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم وقوة، وأن المصلحة لن تتوان أو تتهاون عن محاربة التهرب الضريبى، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة من أجل الاستمرار في خطط التنمية المستدامة التى تسعى لها الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى.

وفي سياق متصل أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن مثل هذه الوقائع الفردية لن تؤثر على ثقة مصلحة الضرائب في الغالبية العظمى من جموع المحاسبين والمراجعين، حيث إنهم شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الإقرارات الإلكترونية والتي تسهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، والحد من التهرب الضريبى.

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