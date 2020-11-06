أشرف صبحي: الحكومة تدعم الكوادر المصرية في الاتحادات الدولية



ويعد هذا الاجتماع هو الاجتماع الدوري الثالث بين وزير الشباب والرياضة ورؤساء وأصحاب المناصب بالاتحادات الرياضية الإفريقية.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على استمرار تعاونها وتنسيقها المستمر مع مختلف الهيئات الرياضية الوطنية والإفريقية، وفي مقدمتها اتحاد الاتحادات الرياضية الإفريقية "الأوكسا" من أجل تعزيز دعم التواجد المصري في الرياضة الإفريقية، الأمر الذي انعكس على زيادة عدد مقار الاتحادات الإفريقية بجمهورية مصر العربية، والتي زادت من 14 إلى 37 اتحادا.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الشباب والرياضة مع رؤساء الاتحادات الإفريقية وأصحاب المناصب، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، وحضره 45 من رؤساء الاتحادات الإفريقية وأصحاب المناصب، وكذلك عدد من المسئولين بوزارة الشباب والرياضة والإعلاميين والصحفيين المهتمين بالشأن الرياضي.ولفت الوزير إلى ضرورة تأهيل كوادر وأجيال متعاقبة، وكذلك تعزيز التآلف بين الاتحادات المصرية والاتحادات والإفريقية في ضوء رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتكزة على التقارب مع الأشقاء الأفارقة في شتى المجالات، فضلا عن الريادة التي تحظى بها المنظومة الرياضية المصرية على مستوى القارة الإفريقية في شتى مجالات العمل الرياضي.وفيما يتعلق بالدعم المتوقع من وزارة الشباب والرياضة لمقرات الاتحادات الإفريقية المتواجدة بمصر في إطار التحديات التي تواجهها، أكد صبحي أن الوزارة تبحث آليات زيادة الدعم الموجه لتلك المقرات، ولا تدخر جهدا لدعم جميع المقرات المتواجدة بجمهورية مصر العربية.وأعرب الوزير، عن تطلعه إلى إنشاء مجمع بمصر يضم جميع الاتحادات الإفريقية، مؤكدًا ضرورة التمسك بهذا الحلم، كما أكد ضرورة تبادل الخبرات من أجل الوصول إلى رؤية شاملة لدعم التواجد المستقبلي بشكل أكبر من الحالي في القارة الإفريقية.وأشاد اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية (أوكسا)، بدعم وزارة الشباب والرياضة الدائم لمقرات الاتحادات الإفريقية بجمهورية مصر العربية، من خلال تعزيز التقارب المصري- الإفريقي من خلال الرياضة كقوة ناعمة.وأشار اللواء أحمد ناصر، في كلمته خلال الاجتماع، إلى أن هناك بعض الاتحادات ليست لها مقرات وأخرى لها مقرات، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود في هذا الشأن، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الثروة الإفريقية من القادة المصريين في الاتحادات الإفريقية.وفيما يتعلق بعدد ممثلي مصر في الاتحادات الإفريقية، ذكر ناصر أن عدد الممثلين المصريين في الاتحادات الإفريقية بلغ حوالي خمسين مصريا، مشيدًا بالدور الإيجابي والفعال لرؤساء وممثلي الاتحادات المصريين.